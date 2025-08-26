Más efectivo que un antiácido; el jugo natural que alivia la colitis

Alivia la colitis y regenera la mucosa intestinal.

Gracias a su alto contenido de glutamina, este jugo contribuye a reparar el tejido intestinal dañado y reduce la inflamación. Médicos especialistas sugieren beber medio vaso de jugo fresco antes de las comidas para disminuir el dolor abdominal y mejorar el tránsito intestinal.

Desintoxicante natural.

La col es rica en antioxidantes como los glucosinolatos, que ayudan al hígado a eliminar toxinas acumuladas. Su efecto depurativo limpia el tracto digestivo sin alterar el equilibrio del organismo.

Protección contra úlceras gástricas.

Investigaciones de la Universidad de Stanford revelan que la llamada “vitamina U” presente en la col acelera la cicatrización de lesiones en la mucosa gástrica. Beberlo en ayunas protege contra el exceso de acidez y combate la bacteria Helicobacter pylori.

Refuerza el sistema inmunológico.

Con más vitamina C que una naranja, el jugo de col fortalece las defensas naturales del cuerpo y contribuye a la prevención del cáncer de colon gracias a sus compuestos antioxidantes y minerales como el selenio.

Mejora la salud de la piel.

El consumo regular de jugo de col morada aporta vitamina K y antocianinas que combaten el acné, la psoriasis y reducen la inflamación cutánea, además de retrasar el envejecimiento prematuro.