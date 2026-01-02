Más de 50 mil mujeres beneficiadas en 2025 con mastografías gratuitas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia permanente de lucha contra el cáncer de mama, impulsada por el Gobierno de Michoacán, la Secretaría de Salud (SSM) realizó 50 mil 821 mastografías gratuitas en todo el estado, durante 2025.

Esto permitió la detección de 365 nuevos casos de cáncer de mama y las pacientes fueron canalizadas a los servicios de oncología para recibir tratamiento especializado. Identificar esta enfermedad en etapas tempranas es fundamental, ya que eleva significativamente las tasas de supervivencia.