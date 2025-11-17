Más de 341 mil michoacanos protegidos contra la influenza: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En total de 341 mil 908 michoacanas y michoacanos han sido protegidos contra la influenza, como parte de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

La meta es aplicar un millón 352 mil 389 dosis de la vacuna contra la influenza, por lo que la SSM reitera que la campaña se mantiene activa en todos los centros de salud y unidades médicas del estado, para proteger principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses, a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y a todas aquellas personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como son afecciones cardiacas, EPOC o asma, diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).