Más de 2.5 millones de michoacanos, protegidos contra enfermedades con vacunas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de un millón 973 mil dosis de vacunas aplicadas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha logrado completar la inmunización de más de 2.5 millones de personas de 0 a 60 años de edad, esto durante el periodo de octubre 2024 a lo que va del 2025.
Se atendieron 450 mil 175 recién nacidos, niñas y niños de cero a 9 años a quienes se les aplicaron diferentes dosis como BCG para prevención de tuberculosis, hexavalente, antiinfluenza, triple viral, anti hepatitis B, neumococo por mencionar algunas de la cartilla Nacional de Vacunación.
De igual manera se protegieron 452 mil 847 adolescentes de 10 a 19 años con vacunas Tdpa (tétanos, difteria y tosferina), MMR (sarampión, paperas y rubéola), VPH (Virus del Papiloma Humano), y la vacuna anual contra la influenza.
A los adultos de 20 a 59 años se les aplicó tétanos, difteria, sarampión, rubéola e influenza estacional; así como hepatitis B, beneficiando de manera directa a un millón 328 mil 374 usuarios en este rango de edad.
También se inmunizaron 327 mil 345 adultos mayores de 60 años o más, quienes recibieron biológico contra la influenza estacional, la neumocócica, tétanos y difteria. Además en algunas casos la vacuna contra el COVID-19.
Esta acción, consolida un sistema de inmunización sólido, eficiente y de alcance estatal para todas y todos los michoacanos, garantizando así su derecho a los servicios de salud integrales y gratuitos.
mrh