Más de 2.5 millones de michoacanos, protegidos contra enfermedades con vacunas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de un millón 973 mil dosis de vacunas aplicadas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha logrado completar la inmunización de más de 2.5 millones de personas de 0 a 60 años de edad, esto durante el periodo de octubre 2024 a lo que va del 2025.

Se atendieron 450 mil 175 recién nacidos, niñas y niños de cero a 9 años a quienes se les aplicaron diferentes dosis como BCG para prevención de tuberculosis, hexavalente, antiinfluenza, triple viral, anti hepatitis B, neumococo por mencionar algunas de la cartilla Nacional de Vacunación.