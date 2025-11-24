Lo que tu cuerpo advierte; síntomas clave del cáncer de próstata

Dificultad para orinar o flujo urinario débil

Una de las señales más frecuentes es el cambio en la forma de orinar: un chorro débil, intermitente, la necesidad de hacer esfuerzo o incluso dolor. Aunque estos síntomas también pueden asociarse a la hiperplasia prostática benigna, su persistencia debe ser motivo de consulta. La próstata rodea la uretra y, cuando un tumor crece, puede presionarla y alterar el proceso urinario.

Presencia de sangre en la orina o el semen

La aparición de sangre, aun en mínima cantidad, es un aviso urgente. Puede reflejar desde infecciones hasta la presencia de un tumor que afecta tejidos cercanos. Si notas tonalidades rojizas o marrones, es necesario acudir a un especialista sin demora.

Dolor persistente en espalda, caderas o pelvis

Cuando el cáncer de próstata avanza hacia los huesos, suele manifestarse como dolor constante en estas áreas. A menudo se confunde con lesiones comunes o artritis, pero si la molestia no cede con descanso o analgésicos habituales, es indispensable mencionarlo en una valoración médica.

Disfunción eréctil repentina o constante

Aunque múltiples factores pueden influir en la capacidad de lograr o mantener una erección, un cambio brusco o sin causa aparente podría indicar un problema prostático. Los nervios y vasos sanguíneos involucrados pueden verse afectados por el crecimiento de un tumor.

Molestia o dolor al estar sentado

Este síntoma, menos conocido, aparece especialmente cuando el cáncer se encuentra en etapas más avanzadas. La presión en la zona del perineo puede generar incomodidad al sentarse por periodos largos. Aunque no es un signo exclusivo de cáncer, su combinación con los anteriores requiere atención inmediata.