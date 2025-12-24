Salud

Lo que la ciencia dice sobre los remedios para la tos y gripe

Algunos remedios naturales pueden reducir síntomas, no curar la enfermedad
Lo que la ciencia dice sobre los remedios para la tos y gripe
cinfasalud.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del invierno, los estornudos se multiplican y la pregunta se repite en casas, oficinas y farmacias: ¿qué sí funciona cuando el resfriado o la gripe tocan a la puerta? Entre remedios heredados por generaciones y suplementos de moda, la ciencia empieza a trazar una línea clara entre el mito, el alivio real y el simple consuelo.

Lo que realmente ayuda (y lo que no tanto)

  • La vitamina C puede acortar ligeramente la duración del resfriado si se consume de forma regular antes de enfermar.

  • El saúco ha mostrado, en estudios pequeños, reducir la duración de los síntomas si se toma al inicio.

  • El zinc podría acortar uno o dos días la enfermedad, pero puede causar náuseas o mal sabor de boca; los aerosoles nasales están desaconsejados.

Aliviar el dolor de garganta

  • Tés, sopas, jengibre y cúrcuma

  • Mantenerse hidratado es clave para reducir la irritación.

  • El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias respaldadas por estudios preliminares.

  • La cúrcuma también puede ayudar, especialmente si se consume con grasas para mejorar su absorción.

Calmar la tos

  • Gárgaras con agua salada y miel

  • El agua con sal reduce inflamación y elimina irritantes.

  • La miel recubre la garganta y ha demostrado ser tan eficaz como algunos jarabes comerciales para reducir la tos nocturna (excepto en menores de un año).

Combatir la congestión

  • Humidificadores, vapor y enjuagues nasales

  • Mantener la humedad entre 40 y 60% reduce la viabilidad de virus en el aire.

  • El lavado nasal con solución salina puede acortar la duración de la enfermedad.

  • El mentol y el eucalipto ofrecen sensación de alivio, aunque no curan la infección.

Especialistas coinciden en que muchos de estos remedios no cuentan con grandes estudios clínicos, pero sí con siglos de uso seguro. En ausencia de un tratamiento definitivo, sentirse mejor también cuenta.

Eso sí, si los síntomas empeoran, hay dificultad para respirar o no hay mejoría tras una semana, es fundamental acudir con un profesional de la salud.

