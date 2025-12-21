Llama Secretaría de Salud a priorizar el bienestar emocional durante las festividades de fin de año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a priorizar la salud mental y el autocuidado durante las festividades de fin de año. Si bien esta temporada suele asociarse con la celebración, la dependencia reconoce que factores como el manejo de duelos, dificultades económicas o presión social pueden incidir en el bienestar emocional, por lo que pone a disposición sus servicios de atención especializada.

Para afrontar este periodo con equilibrio y conciencia, la SSM sugiere priorizar las actividades y compromisos financieros que promuevan un bienestar genuino. Se recomienda a la ciudadanía gestionar las expectativas externas de manera saludable.

Asimismo, la institución señala que es válido experimentar sentimientos de nostalgia o melancolía, especialmente ante la ausencia de seres queridos. En este sentido, se exhorta a la población a no reprimir sus emociones y a buscar acompañamiento profesional en los centros de salud o líneas de atención especializada en caso de identificar que estos sentimientos interfieren con su vida cotidiana.