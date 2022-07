Llama Bedolla a seguir esquema de vacunación anticovid-19 en niños

Además, refirió que la vacunación en Michoacán ha sido un total éxito, lo que ha permitido cero defunciones y baja ocupación hospitalaria; por ello, destacó que no existen elementos suficientes para decretar la quinta ola; y por tanto, anunció que las actividades ordinarias como educativas y económicas se tienen que seguir realizando de forma regular.



No obstante, señaló, que las autoridades del sector salud (IMSS, ISSSTE, SSM; Sedena, Brigadas Correcaminos), seguirán realizando de manera permanente el monitoreo epidemiológico para cuidar y proteger a las y los michoacanos, esto luego de que en los últimos días han aumentado los casos de la variante B-Ómicron.



El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, resaltó que Michoacán se encuentra entre los 4 estados mejor evaluados en materia de vacunación y ocupa el lugar 31 a nivel nacional al presentar sólo 30 casos diarios por cada 100 mil habitantes, cuándo la media nacional es de 126 por cada 100 mil.



Elías Ibarra, expuso que los acuerdos tomados para seguir con la contención del virus son: mantener el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado y desinfección de manos constante, evitar lugares aglomerados, no saludar de mano, beso y abrazo.



Añadió que las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas a partir de los 60 años cumplidos, mujeres embarazadas, deberán ser resguardados en casa.



En esta sesión, las autoridades manifestaron que Michoacán al día de hoy alcanzó los poco más de 7 millones de dosis aplicadas, lo que representa que el 93 por ciento de la población cuenta con al menos una vacuna.



EA