Las farmacias de la Secretaría de Salud de Michoacán mejoran el servicio de atención para los Michoacanos

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud de Michoacán, el abasto global en todas las unidades médicas corresponde a 96 por ciento, este esfuerzo por parte de las autoridades de gobierno se refleja en la atención y eficacia con la que las farmacias del sector público atienden a michoacanos.

Actualmente se cuenta con todas las claves médicas necesarias en cada unidad, lo que permite ofrecer a los pacientes tratamientos oportunos y servicio de calidad en sus consultas, además que los tiempos de espera para la dispensación de fármacos se han reducido, esto derivado de un plan de acción y de la rapidez en el sistema.

“He visto un cambio desde hace unos meses para acá. Antes tenía que venir varias veces para ver sí ya tenían el medicamento que me recetaban, ahora cuando salgo de mi consulta me lo dan. Además, veo que lo encuentran más rápido en el sistema de la farmacia y no lo tienen que andar buscando para decirme al final que no lo tienen”, mencionó una usuaria del Hospital Materno Infantil San José de Morelia.

Este resultado deriva del seguimiento continuo de la Secretaría de Salud de Michoacán en las farmacias de los centros de salud y hospitales, representando un gran avance en la dispensación de fármacos a los michoacanos que son usuarios.