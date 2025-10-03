Salud

La mandarina, una fruta chica con grandes beneficios

Ricas en vitamina C, fibra y antioxidantes naturales
Ayudan a regular la presión arterial, el colesterol y el estrés
Ayudan a regular la presión arterial, el colesterol y el estrésPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del otoño, las mandarinas se roban el protagonismo en fruterías, mercados y supermercados. Dulces, jugosas y fáciles de pelar, estas pequeñas frutas no solo conquistan el paladar: también están cargadas de beneficios para la salud.

Además de su sabor refrescante, la mandarina (Citrus reticulata) es un verdadero tesoro nutricional. Rica en vitamina C, antioxidantes, fibra y flavonoides, su consumo regular puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida.

Los nutrientes de la mandarina van más allá de lo que imaginas:

  • Reducción del colesterol: contiene sinefrina, un compuesto natural que inhibe su producción.

  • Regulación de la insulina: ayuda al cuerpo a transformar el azúcar en energía, evitando que se almacene como grasa.

  • Poder antimicrobiano: previene infecciones por hongos, virus y bacterias.

  • Mejora la absorción de hierro: ideal para personas con anemia ferropénica.

  • Salud capilar: la vitamina B12 contribuye al crecimiento del cabello y previene las canas prematuras.

  • Bienestar cardiovascular y mental: reduce la presión arterial y niveles de estrés.

Más allá de comerse fresca, la mandarina también se aprovecha en jugos, mermeladas, cosméticos, aceites esenciales e incluso remedios caseros. Por su versatilidad, se ha convertido en un ingrediente indispensable en muchas cocinas mexicanas.

Durante los meses de septiembre a febrero, las mandarinas están en plena temporada y su precio baja considerablemente, lo que las convierte en una opción ideal para todas las familias.

Te puede interesar:
Así puedes reducir tu riesgo de infarto y derrame cerebral
Ayudan a regular la presión arterial, el colesterol y el estrés

RPO

Beneficios
mandarina

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com