La mandarina, una fruta chica con grandes beneficios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del otoño, las mandarinas se roban el protagonismo en fruterías, mercados y supermercados. Dulces, jugosas y fáciles de pelar, estas pequeñas frutas no solo conquistan el paladar: también están cargadas de beneficios para la salud.

Además de su sabor refrescante, la mandarina (Citrus reticulata) es un verdadero tesoro nutricional. Rica en vitamina C, antioxidantes, fibra y flavonoides, su consumo regular puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida.