La genética detrás del sangrado eterno; ¿qué es la hemofilia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La hemofilia hoy afecta a más de 6 mil personas en México, principalmente hombres. Se trata de un raro trastorno genético que impide la correcta coagulación de la sangre y, sin el tratamiento adecuado, puede provocar hemorragias graves o incluso la muerte.

Esta condición se transmite por el cromosoma X, lo que explica su prevalencia en varones. La madre, generalmente asintomática, es portadora del gen alterado que puede manifestarse en sus hijos. Aunque los casos en mujeres son muy poco frecuentes, han sido documentados por autoridades médicas como la Secretaría de Salud.

El diagnóstico de hemofilia se realiza mediante análisis de sangre que detectan niveles anormales de factores de coagulación. En familias con antecedentes, también es posible identificar el padecimiento con pruebas genéticas preventivas.