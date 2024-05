La donación de leche materna, salva vidas: SSM

Además de un análisis de sangre, para descartar la existencia de alguna infección que pueda ser trasmitida al bebé como Hepatitis B o C y sífilis, no haber tenido transfusiones sanguíneas los últimos 6 meses y no consumir tabaco, alcohol o drogas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es la forma óptima de alimentación para los lactantes. Este alimento contiene la cantidad de lactosa que los bebés requieren y células inmunológicas para disminuir la severidad de cualquier tipo de infecciones.

