Salud

Nuevo hospital comunitario en Arantepacua abre servicios de urgencias y consulta externa

Como parte de una primera etapa; segunda fase se pondrá en marcha en 2026
Nuevo hospital comunitario en Arantepacua abre servicios de urgencias y consulta externa
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de una primera etapa, el nuevo Hospital Comunitario de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, ya inició operaciones en las áreas de urgencias y consulta externa, para brindar servicios médicos de calidad para la población de la Meseta Purépecha, con lo cual se da cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por hechos ocurridos en el año 2017, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

CORTESÍA

El mandatario detalló que la población ya puede recibir servicios en los consultorios de oftalmología, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, pediatría, medicina familiar, medicina preventiva y otorrinolaringología; así como en el área de urgencias, esta última de manera provisional. Además, el centro hospitalario cuenta con especialistas en medicina familiar, ginecología, urgencias y anestesiología.

CORTESÍA

Ramírez Bedolla adelantó que el próximo año se habilitarán más servicios, como parte de una segunda etapa, entre ellos la apertura de hospitalización, quirófano, sala de expulsión, laboratorio, rayos X y ultrasonido, urgencias, residencias y albergue, con lo que se da cumplimiento a uno de los compromisos de justicia social y reparación integral del daño con los pueblos originarios.

CORTESÍA

Destacó que esta obra de infraestructura contó con una inversión federal y estatal de 273 millones de pesos y de 99.8 millones por parte de la federación para el equipamiento, el cual incluye mobiliario médico, cuna de calor radiante para la estabilización de recién nacidos y equipo para la atención de paros cardiacos que incluye desfibrilador, monitor de signos vitales y tanque de oxígeno.

SHA

CNDH
Grid
Hospital Comunitario de Arantepacua

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com