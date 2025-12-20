Nuevo hospital comunitario en Arantepacua abre servicios de urgencias y consulta externa

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de una primera etapa, el nuevo Hospital Comunitario de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, ya inició operaciones en las áreas de urgencias y consulta externa, para brindar servicios médicos de calidad para la población de la Meseta Purépecha, con lo cual se da cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por hechos ocurridos en el año 2017, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.