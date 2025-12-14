Joven da vida a 4 personas con donación de órganos: SSM

El hígado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en la Ciudad de México, donde fue trasplantado a un paciente de 57 años de edad. Por su parte, el corazón se asignó a un paciente de 47 años en condición de urgencia nacional, y el trasplante se realizó en el Centro Médico Nacional La Raza.

Los órganos procurados fueron asignados según compatibilidad biológica y criterios de urgencia nacional, conforme a los lineamientos establecidos para la donación y trasplante de órganos y tejidos, coordinados con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

La SSM agradece y reconoce la generosidad de la familia del donador que permitió la procuración de órganos, y reitera la invitación a la ciudadanía a dialogar con sus familias sobre la donación de órganos, un gesto que puede trascender y multiplicar la vida.

BCT