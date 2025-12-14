Joven da vida a 4 personas con donación de órganos: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven de 25 años de edad, quien sufrió traumatismo craneoencefálico a causa de un accidente de motocicleta, se convirtió en un héroe anónimo al regalar una segunda oportunidad de vida a cuatro pacientes que se encontraban en lista de espera de un órgano, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
El Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia realizó el procedimiento de procuración multiorgánica, y llevó a cabo con éxito el trasplante de los dos riñones a pacientes renales de 34 y 26 años de edad, quienes recibieron una segunda oportunidad de vida.
El hígado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en la Ciudad de México, donde fue trasplantado a un paciente de 57 años de edad. Por su parte, el corazón se asignó a un paciente de 47 años en condición de urgencia nacional, y el trasplante se realizó en el Centro Médico Nacional La Raza.
Los órganos procurados fueron asignados según compatibilidad biológica y criterios de urgencia nacional, conforme a los lineamientos establecidos para la donación y trasplante de órganos y tejidos, coordinados con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
La SSM agradece y reconoce la generosidad de la familia del donador que permitió la procuración de órganos, y reitera la invitación a la ciudadanía a dialogar con sus familias sobre la donación de órganos, un gesto que puede trascender y multiplicar la vida.
BCT