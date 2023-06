ISSSTE, comprometido a brindar protección y bienestar sin importar género ni orientación sexual

Resaltó que aún falta mucho por hacer, por lo que invitó a cada trabajadora y trabajador del organismo a sumarse a esta causa. “No vamos a permitir ningún tipo de violencia y mucho menos de género; cada persona tiene las mismas posibilidades de crecer laboralmente”, indicó la también organizadora del evento.

La presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Salma Luévano Luna, reconoció al Issste por ser una institución aliada en la lucha de la comunidad LGBTTTIQ+. “Estos espacios son muy importantes, porque nos permiten dar esa visibilidad, aquí estamos y existimos. Mi lucha no parará hasta que mi dignidad se haga costumbre”.

La presidenta de la Fundación Orgullo Diverso de México, Marsha Beya Cruz, subrayó que la apertura de estos espacios es trascendental para demostrar y visibilizar la inclusión diversa. “Se está logrando que los espacios se vuelvan incluyentes y sólo ayudando podemos lograr que la justicia se haga costumbre”.

El actor/actriz y comediante, Manu NNa, destacó la importancia de contar con espacios libres para expresar quiénes somos. “Con educación y respeto vamos a vivir de mejor manera. Cuando era niñe no veía una figura que me representara en los medios de comunicación; hoy con mi trabajo en esos espacios me doy cuenta de que yo soy parte de esta revolución”.

Para celebrar la diversidad, la artista e imitadora Paola Torres presentó un espectáculo musical.

Durante estos días, el instituto realizó diversas actividades artísticas para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+:

• Inauguración de la exposición artística “Niños princesa”, del artista plástico Erik Rivera, y “Activismo, diversidad y género” de Marsha Beya Cruz.

• Conversatorio “Igualdad de género y derechos humanos”, impartida por Marsha Beya Cruz.

• Ciclo de cine donde se incluyeron las películas: Morir de pie, de Jacaranda Correa, y Muxes, auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro, de Alejandra Islas.

AC