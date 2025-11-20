Invierno sin riesgos: ¿ya tienes estas vacunas?

Influenza: Una dosis que se renueva cada año

La vacuna contra la influenza estacional cambia anualmente para adaptarse a las variantes en circulación. Se recomienda aplicarla entre octubre y noviembre. Es vital para personas mayores, menores de 5 años, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Neumococo: Protección contra neumonía y más

Este patógeno puede causar desde neumonía hasta meningitis. Las vacunas PCV13 y PPSV23 ofrecen una defensa eficaz, especialmente para adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades pulmonares o inmunosupresión.

Covid-19: El refuerzo que sigue salvando vidas

Aunque la pandemia terminó oficialmente, el virus sigue activo y tiene picos en invierno. Se recomienda aplicar refuerzos actualizados, especialmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.

Tosferina (DTP): Protección para los más pequeños

La tosferina es peligrosa para los bebés. Las mujeres embarazadas deben vacunarse entre la semana 27 y 36 para transferir anticuerpos al feto. Además, adultos que estén en contacto con recién nacidos deben aplicarse un refuerzo si han pasado más de 10 años desde la última dosis.

Triple viral (SRP): Contra sarampión, rubéola y paperas

Aunque estas enfermedades están bajo control, pueden resurgir si las coberturas bajan. Es esencial verificar que niños, adolescentes y adultos jóvenes cuenten con las dos dosis completas.