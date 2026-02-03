Insuficiencia renal daña al 30% de los pobladores en comunidades del oriente de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre las comunidades de San Matías, San Isidro Alta Huerta y San Pedro, al menos el 30% de la población padece de insuficiencia renal, afectando a pacientes de todas las edades, incluso a grupos de niños y adolescentes.

Roque Martínez Hernández, integrante del Consejo Comunal de Autogobierno, aseguró que el problema de la Central Geotérmica de Los Azufres ha provocado que los pobladores se enfrenten a insuficiencia renal debido al agua contaminada por el depósito de metales pesados en los manantiales.

Compartió que alrededor de 400 familias se ven afectadas por esta enfermedad, esto sin considerar a la población de Maravatío y Zinapécuaro, donde, según Roque Martínez, también han tenido que lidiar con esta problemática.