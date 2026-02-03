Insuficiencia renal daña al 30% de los pobladores en comunidades del oriente de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre las comunidades de San Matías, San Isidro Alta Huerta y San Pedro, al menos el 30% de la población padece de insuficiencia renal, afectando a pacientes de todas las edades, incluso a grupos de niños y adolescentes.
Roque Martínez Hernández, integrante del Consejo Comunal de Autogobierno, aseguró que el problema de la Central Geotérmica de Los Azufres ha provocado que los pobladores se enfrenten a insuficiencia renal debido al agua contaminada por el depósito de metales pesados en los manantiales.
Compartió que alrededor de 400 familias se ven afectadas por esta enfermedad, esto sin considerar a la población de Maravatío y Zinapécuaro, donde, según Roque Martínez, también han tenido que lidiar con esta problemática.
Además, mencionó que solo entre el 40 y 50% de esta población afectada puede acceder al tratamiento de hemodiálisis, argumentando que el servicio de salud no cuenta con la capacidad suficiente para brindar atención médica.
Respecto al número de decesos por insuficiencia renal, mencionó que 1 de cada 10 pacientes fallece a causa de esta enfermedad.
