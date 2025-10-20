Inicia vacunación contra influenza y COVID en Clínica Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Clínica Municipal Poniente ya inició la brigada de vacunación invernal. En esta primera etapa se cuenta con 5 mil dosis contra la influenza y 2 mil dosis contra la COVID-19, informó José Murguía Magaña, director de dicha clínica.

En entrevista, el director señaló que esta brigada dio inicio la semana pasada, esto en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Morelia, la cual indicó que ha dotado las dosis correspondientes para abarcar esta zona al poniente de la ciudad.

"Sabemos que la temporada invernal es compleja y particularmente hay dos enfermedades pandémicas que son la influenza y la otra es COVID-19 (...)", señaló.

En este tenor, indicó que se tienen contempladas 5 mil vacunas contra la influenza y 2 mil contra la COVID-19. No obstante, aclaró que esto es solo para arrancar la temporada, pues indicó que el año pasado se vacunaron más de 15 mil personas por parte de la Clínica Municipal Poniente.

Por lo que comentó que esperan que este año sea incluso mayor el número de dosis aplicadas, ya que se mantendrá esta campaña de vacunación invernal hasta el mes de enero.

Por consiguiente, Murguía Magaña señaló que, a través de las redes sociales de la clínica, se publica toda la información tanto de las vacunas disponibles como de los distintos servicios que se ofrecen en esta clínica.

De igual forma, compartió que las empresas o instituciones que tengan la necesidad de una jornada de vacunación se pueden acercar a la clínica de manera presencial o por medio de redes sociales para hacer la solicitud correspondiente y así gestionar la jornada.

Para finalizar, el director destacó la importancia de que la población se vacune, particularmente infantes y personas de la tercera edad, quienes son más susceptibles a enfermedades respiratorias durante los meses con temperaturas más bajas.

