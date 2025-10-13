Inicia IMSS Michoacán campaña invernal con vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes inició en la entidad la campaña invernal con la aplicación de tres vacunas que ayudarán a disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.

De este 13 de octubre al 3 de abril de 2026 es el periodo de aplicación de los biológicos contra la influenza, el COVID-19 y el neumococo.

El delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, resaltó que la vacunación ayuda a prevenir el desarrollo de las enfermedades, y más aún aquellas que han sido erradicadas.