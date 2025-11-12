Inicia en Morelia la campaña "¡Échale un ojo!" con 500 lentes gratuitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles inició la campaña ¡Échale un ojo!, con la cual se entregarán 500 lentes de manera gratuita a las y los morelianos.
Desde el Colegio de Morelia se dio el inicio de esta jornada, que estará vigente hasta el viernes 14 de noviembre. Al respecto, la regidora Marissa Celeste Trujillo Magaña compartió en entrevista para MIMORELIA.COM que esta campaña se logra gracias a la colaboración de distintas asociaciones y de la empresa Health Vision.
Aunado a esto, indicó que son 10 optometristas voluntarios quienes estarán realizando los exámenes de la vista a las y los beneficiarios. Añadió que los 500 folios destinados para esta jornada se entregaron en su totalidad a la población, de los cuales 300 fueron para adultos y 200 para niñas y niños.
“En el transcurso del día, mientras se hagan los exámenes de la vista, puede que algunos no sean candidatos para acceder al apoyo, esto en caso de que cuenten con algún padecimiento más avanzado, como cataratas. Pero en esos casos estamos viendo la manera de gestionar otro tipo de atenciones (…)”, compartió.
En este tenor, señaló que en caso de que algunos apoyos no sean utilizados, se redireccionarán a otras colonias, con el fin de que se beneficie a la totalidad de personas contempladas. Por consiguiente, detalló que se estarán realizando 200 exámenes de la vista el día de hoy, otros 200 el jueves y 100 más el viernes para concluir la campaña.
Respecto a la entrega de los lentes, indicó que se estima que en un plazo de 15 días puedan entregarse a las y los beneficiarios en las instalaciones del Colegio de Morelia.
