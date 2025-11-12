Inicia en Morelia la campaña "¡Échale un ojo!" con 500 lentes gratuitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles inició la campaña ¡Échale un ojo!, con la cual se entregarán 500 lentes de manera gratuita a las y los morelianos.

Desde el Colegio de Morelia se dio el inicio de esta jornada, que estará vigente hasta el viernes 14 de noviembre. Al respecto, la regidora Marissa Celeste Trujillo Magaña compartió en entrevista para MIMORELIA.COM que esta campaña se logra gracias a la colaboración de distintas asociaciones y de la empresa Health Vision.