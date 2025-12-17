Inicia capacitación de personal para puesta en marcha del Hospital Comunitario de Arantepacua: SSM

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) puso en marcha los servicios prioritarios en el Hospital Comunitario de Arantepacua e inició la capacitación del personal que opere esta unidad médica.

Como un paso decisivo hacia la reparación integral y el cumplimiento de los compromisos de justicia social con los pueblos originarios, en esta primera etapa, las áreas de consulta externa y urgencias ya se encuentran en operación, en beneficio de los habitantes de la región, mientras los trabajos de obra continúan.