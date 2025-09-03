¿Inflamación digestiva? Este condimento puede ayudarte

Además de realzar platos como el vitel toné, la salsa tártara o la putanesca, las alcaparras poseen propiedades que van más allá del gusto.

Estudios científicos sugieren que sus antioxidantes pueden reducir procesos inflamatorios, lo que beneficia especialmente al sistema digestivo.

Altos niveles de antioxidantes

Contienen flavonoides como la quercetina y la rutina, que ayudan a proteger las células del envejecimiento prematuro.

Bajas en calorías

Una cucharada aporta menos de 5 calorías, lo que las convierte en una opción ideal para quienes cuidan su peso.

Aporte de micronutrientes

Proveen pequeñas dosis de vitamina K, hierro y cobre, importantes para la salud ósea y la coagulación sanguínea.

Estimulan la digestión

Sus compuestos amargos naturales pueden favorecer el apetito y mejorar el proceso digestivo.

Cuidado con el sodio

Pese a sus beneficios, las alcaparras deben consumirse con moderación, especialmente por personas con hipertensión. Al conservarse en salmuera o vinagre, su contenido de sodio es alto. Se recomienda enjuagarlas antes de su consumo.