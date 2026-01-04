Incrementan llamadas en la línea "Hablemoos"; ansiedad y depresión mayor demanda: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un incremento del 300 por ciento, la línea telefónica "Hablemoos" ha logrado ayudar a personas que tienen diversas enfermedades de salud mental; ansiedad y depresión son las de mayor demanda, informó el director de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Carlos Alberto Bravo Pantoja.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que a través de los números 443 314 1617 y 443 315 9037 se atienden entre 180 a 200 llamadas mensuales, cuando anteriormente a través del 911 eran hasta 40 atenciones.

Por lo que enfatizó que el incremento ha sido superior por parte de la población, quienes han podido encontrar en esta línea la confianza ante cualquier crisis que presenten.

Indicó que el 30 por ciento de las llamadas son por ansiedad y hasta 20 por ciento por depresión y suicidio; inclusive el 15 por ciento por consumir sustancias. La atención está disponible las 24 horas del día.

Movilizar ambulancias, comentó, ha sido una de las acciones que se han concretado en los últimos meses, inclusive se hace la referencia a las instancias de salud más cercanas para una atención puntual.

A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), señaló, se atienden los llamados que llegan a las líneas telefónicas activándose el código 100, con el objetivo de atender, de manera inmediata, los intentos de suicidio.

Ante esto, pidió a la población el acudir a las instancias públicas o privadas de su mayor confianza a atenderse los problemas de depresión que lleguen a presentar.

Señaló que no se trata de tristeza, sino del cuerpo pidiendo ayuda ante un estado de ánimo bajo o ansiedad, por lo que comentó que por parte de la Secretaría de Salud en Michoacán se cuenta con 5 Centros de Atención Integral de Salud Mental y Adicciones en Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Zamora, además del Hospital Psiquiátrico, áreas de atención en los 30 hospitales y 48 centros de salud en Morelia y al interior del estado.

