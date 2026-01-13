IMSS realizó 14 millones más de atenciones médicas en 2025: Zoé Robledo

El director general del IMSS destacó el impacto positivo que la estrategia ha tenido en la reducción de tiempos de espera para la realización de una cirugía; como ejemplo, reportó que hubo un 25 por ciento de aumento en las cirugías de cataratas, con disminución de 12 días de espera desde que se identifica la necesidad quirúrgica hasta que se lleva a cabo el procedimiento.

Señaló que en cirugía de vesícula se incrementó 15 por ciento el número de procedimientos, con disminución de 10 días en tiempos de espera; mientras que en cirugía de cadera hubo un incremento del 16 por ciento con mil 397 adicionales respecto a las que se hicieron un año antes.

“Todos los esfuerzos que se hacen a la hora de contratar personal, médicas y médicos especialistas, de mejorar la infraestructura que durante tantos años estuvo sin inversión, incluso en la construcción de nuevos Hospitales o Unidades de Medicina Familiar en el IMSS tienen un objetivo y esto es producir salud, crecer en la capacidad de atención”, dijo.

Zoé Robledo subrayó que el incremento más grande se observó en consultas de especialidad después de la caída por la pandemia de COVID-19; en 2018 se hacían 19.7 millones de consultas en el Seguro Social en un año, y tras la recuperación de servicios hoy se hacen 10 millones de consultas más, un incremento del 48 por ciento.

Indicó que las especialidades con mayor crecimiento en 2025 fueron Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, entre otras. “Podemos ver respecto al año anterior cómo ha habido un incremento: 52 por ciento en 10 tipos de consulta de especialidad que agrupan la mitad de todas las consultas de este tipo que se realizan en el IMSS”.