IMSS Michoacán llama a detectar signos tempranos de Alzheimer en sus UMF

Agregó que si una persona presenta de forma constante pérdida de memoria a corto plazo, dificultades para recordar nombres, eventos recientes, desorientación en lugares conocidos y cambios repentinos en la personalidad o estado de ánimo, es recomendable acudir a valoración a la UMF correspondiente para descartar enfermedad de Alzheimer o atenderla oportunamente.

Espinoza Ortiz refirió que el Alzheimer es común en personas mayores de 65 años, aunque también existe una forma de inicio temprano que puede manifestarse entre los 40 y 50 años; sin embargo, la mayoría de los casos se diagnostican en adultos mayores y es la principal causa de demencia en este grupo de edad.

Subrayó que, aunque no se puede prevenir completamente, algunos estudios sugieren que mantener un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad, disminuir la posibilidad de padecer deterioro cognitivo y demencia con práctica regular de ejercicio, no fumar, evitar consumo de alcohol, controlar el peso, dieta saludable y mantener adecuada tensión arterial y niveles de colesterol y de glucemia saludables.

rmr