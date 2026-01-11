IMSS invertirán 12 mmdp en Michoacán; Lázaro Cárdenas tendrá fortalecimiento de infraestructura hospitalaria y social

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirán 12 mil millones de pesos en Michoacán con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con 41 acciones en 24 municipios, anunció el director general, Zoé Robledo Aburto.

De esta inversión, tres serán los proyectos en Lázaro Cárdenas. Indicó que un proyecto está enfocado en la remodelación y rehabilitación del Hospital General de Zona (HGZ) no. 12 con una inversión de 600 millones de pesos, dónde se incorporará un espacio de Hemodiálisis, la ampliación de urgencias y la atención en unidades de cuidados intensivos y banco de sangre.

El segundo proyecto, dijo, es construir una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus que tendrá atención continua las 24 horas y fortalecerá la primera atención que hay en el municipio que son 3 Unidades de Medicina Familiar.

Y la tercera es fortalecer los Centros de Educación Integral Infantil, es decir, las guarderías.

BCT