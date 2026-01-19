IMSS cumple 83 años y vive su mejor momento, afirma Zoé Robledo

Indicó que, en los 36 años previos a la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el Instituto solo creció en 4 mil 300 camas y este indicador por derechohabiente disminuyó de manera dramática; “afortunadamente, desde el año 2019 volvimos a crecer y ese rumbo al porvenir significa el rumbo al crecimiento y al fortalecimiento de lo público”.

Dijo que en los últimos siete años el Seguro Social ha crecido en cinco mil camas y la proyección de este incremento hacia 2030 es aumentar en más del doble de lo que se hizo en seis sexenios anteriores. “Así es como podemos ver que, a pesar de fenómenos meteorológicos, sismos, huracanes, incluso crisis económicas, periodos de abandono y pandemias, nada dañó más al IMSS que el periodo privatizador”.

El director general del IMSS resaltó que son tiempos de transformación, de sostener y fortalecer lo público, en los que se requiere más y mayor infraestructura hospitalaria y de primer nivel para mejorar los servicios; “un IMSS que pensó, imaginó y ya empieza a operar los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil de prestación directa, y que no es ajeno a los procesos tecnológicos de innovación médica que están ocurriendo en el mundo, porque queremos y seguiremos siendo vanguardia”, aseguró.

Zoé Robledo refirió que, a 83 años de su creación, el Seguro Social reafirma su compromiso con la atención médica, la seguridad social y el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos, así como con el fortalecimiento de su infraestructura, su personal y su vocación de servicio.