IMSS aplicará más de 800 mil vacunas contra el VPH a menores de primaria

La meta del IMSS es aplicar 875 mil dosis a niñas y niños de quinto grado de primaria y menores de 11 años no escolarizados, como parte de la campaña nacional contra el VPH
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participa en la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025, con la meta de aplicar 875 mil dosis a niñas y niños de quinto grado de primaria, así como a menores de 11 años que no estén escolarizados.

Durante el arranque oficial de la campaña en el estado de Tlaxcala, la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, afirmó que se trata de un paso histórico en la prevención del cáncer cervicouterino, una enfermedad prevenible mediante vacunación.

La doctora destacó que los niños vacunados contra el VPH hoy en día formarán parte de una generación en la que el cáncer cervicouterino ya no represente una amenaza a la salud pública.

La campaña, coordinada por la Secretaría de Salud, contempla la aplicación total de 2.5 millones de dosis a nivel nacional. También se destacó la colaboración interinstitucional entre dependencias federales y estatales para lograr este objetivo sanitario.

