IMSS aplicará más de 800 mil vacunas contra el VPH a menores de primaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participa en la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025, con la meta de aplicar 875 mil dosis a niñas y niños de quinto grado de primaria, así como a menores de 11 años que no estén escolarizados.

Durante el arranque oficial de la campaña en el estado de Tlaxcala, la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, afirmó que se trata de un paso histórico en la prevención del cáncer cervicouterino, una enfermedad prevenible mediante vacunación.

La doctora destacó que los niños vacunados contra el VPH hoy en día formarán parte de una generación en la que el cáncer cervicouterino ya no represente una amenaza a la salud pública.