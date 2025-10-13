Identifica a las brigadas del IMSS y vacúnate contra la influenza, el Covid-19 y el neumococo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comenzó la Campaña Invernal de Vacunación contra la influenza, el Covid-19 y el neumococo, por lo que el personal de salud saldrá a las calles e irá casa por casa aplicando los biológicos o completando esquemas en los grupos vulnerables de atención, a fin de reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades respiratorias ante los cambios bruscos de temperatura y la próxima entrada de la temporada invernal. Pero, ¿sabe cómo identificar a las brigadas de salud?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán dio una explicación rápida y concreta de cómo identificar a los integrantes de las brigadas que recorrerán casa por casa, pero también de aquellos que se instalarán en plazas públicas para cumplir con la cobertura de atención. La meta, tan solo del Seguro Social, es aplicar 584 mil 816 dosis de estos biológicos.

La coordinadora de Enfermería y Salud Pública del IMSS en la entidad, Lilia Almanza Bermúdez, refirió que el personal de las brigadas va identificado con el gafete que les da el instituto, el cual deben portar y presentar en los hogares a los que acudan.

De acuerdo con el Seguro Social en Michoacán, el personal de las brigadas debe portar el uniforme del instituto, completamente blanco y con el distintivo color verde bandera, además del gafete que contiene el nombre y la firma de la persona que aplicará la vacuna, la clínica a la que pertenece, la fecha de vigencia del contrato y las firmas de la Jefatura de Enfermería y de la Delegación en Michoacán.

Al llamar a la puerta, todo el personal del Seguro Social está obligado a presentarse, y serán los padres de familia o tutores de los menores de edad y adultos mayores quienes determinen si pueden o no aplicar los biológicos correspondientes a la campaña invernal. En caso de negativa, se deberá acudir al centro o unidad médica más cercano a la vivienda.