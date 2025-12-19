IA revoluciona la atención médica al mejorar diagnósticos, pero no suple el ejercicio médico: especialistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial (IA) ha ayudado a revolucionar la atención médica en cuanto a la mejora de los diagnósticos y en los tratamientos que se proporcionan. Sin embargo, no suple el ejercicio médico, enfatizaron diversos especialistas en el ámbito de la salud, al precisar que se requiere de una regulación sobre su uso, toda vez que un mal ejercicio puede conllevar a la automedicación y a esconder problemas de salud que requieren atención especializada.

Si bien hoy la IA ayuda a optimizar la atención a pacientes, reducir tiempos de espera y aliviar la carga operativa en las instancias de salud, es necesario que la población esté consciente en el uso y no permita que la tecnología rebase la realidad.

El subdirector Médico del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Daniel Ponce de León González, reconoció que la inteligencia artificial es una herramienta que ha revolucionado la práctica médica, y bien utilizada, resaltó, permite que se fortalezcan los diagnósticos y tratamientos que se proporcionan a los pacientes.

Hoy, en el Hospital Civil, comentó que se ha implementado una estrategia a través de la IA para fortalecer los estudios de mastografía, lo que permite no solo la evaluación de los profesionales de la salud, sino también permite comparar los resultados que arroja este filtro para el diagnóstico de cáncer de mama.

Sin embargo, lamentó que hoy la población en general considera a esta herramienta como una manera de suplir la relación médico-paciente y genera sus propias conclusiones sobre padecimientos que pudieran tener.

Tan solo en el nosocomio, dijo, de manera constante llegan pacientes con diversos diagnósticos realizado con la IA, por lo que demandan manejos terapéuticos sin ser canalizados por el personal de salud.

Refirió que la inteligencia artificial se basa en algoritmos, lo que llega a dar diagnósticos y tratamientos a los pacientes; esto, comentó, conlleva a que muchos se automediquen con efectos adversos que enmascaran el cuadro clínico real.

Pero cuando el medicamento no se puede conseguir fácilmente y se requiere la receta para su adquisición, mencionó, los pacientes llegan a las instancias de salud exigiendo la atención al problema médicos que dicen tener sin revisión alguna.

El Hospital Civil atiende diariamente 100 consultas en Urgencias, de las cuales el 80 por ciento son verdaderas y el 20 por ciento son sentidas. En este último porcentaje se encuentran los pacientes que consultan la IA y que llegan a tener en realidad cuadros leves que pueden atenderse en el primer nivel de atención, es decir, en los Centros de Salud.

Cualquier tipo de cáncer o hasta enfermedades crónicas, Ponce de León González, puntualizó que los pacientes llegan exigiendo estudios complementarios y que no acreditan. "Llegan pacientes con dolor abdominal, posiblemente secundario a una infección gastrointestinal, pero como consultaron la inteligencia artificial quieren tomografía, cuando se trata de un estudio costoso e invasivo no indicado para este tipo de dolor".

La falta de una regulación y vigilancia sanitaria ha conllevado que la IA sea el contacto de los pacientes con las instancias médicas. Sin embargo, el especialista aseguró que jamás suplirá el ejercicio médico, toda vez que no puede evitarse para poder conocer los padecimientos que tienen las personas.

Este tema salta más cuando son adolescentes y que crecieron con el "chip" de la tecnología. La IA es un aditivo más en su vida diaria, pero con problemas relacionados a la salud mental se debe poner puntual atención.

Al respecto, el director de Salud Mental, Carlos Alberto Bravo Pantoja, refirió que la IA es un tema complejo y que hoy se está detectando casos en adolescentes que usan esta herramienta para comprendido y así, evitar que muchos acudan a con los psicólogos o psiquiatras a atención especializada en salud mental.

Si bien comentó que no es buena ni mala, si depende del contexto que se use y el riesgo de quien la usa.

Y es que señaló que los adolescentes llegan a tener relaciones simuladas y de confianza con la inteligencia artificial, la cual está diseñada para dar simpatía e influir en el ánimo de este sector poblacional.

"Utilizan sistema de compañeros, amigos y de búsqueda de ayuda como psicoterapia que no puede ser; tendrá beneficios a corta escala, pero con riesgos a larga escala", dijo.

Precisó que una relación simulada con la IA provoca dependencia, toda vez que los algoritmos que responden siempre lo harán haciendo sentir bien al adolescente, pero generando fallas en la capacidad de un adolescente en buscar ayuda; existe, enfatizó, una manipulación invisible de empresas que buscan ganancias a costa de la salud de los más vulnerables.

Refirió que en Europa hay un estudio donde el 25 por ciento de los adolescentes usan la IA como herramienta emocional, con sensación falsa de confidencialidad y menor capacidad de juicio social. "La experiencia de que un amigo que tienen 24/7 y que dista mucho de ser verdad, toda vez que están diseñadas para responder de manera complaciente".

Los padres de familia juegan un papel fundamental para detectar los problemas de sus hijos e hijas, la mejora siempre será con especialistas, toda vez que los vínculos reales permitirán identificar los problemas que pasan los adolescentes y dar una atención puntual.

Los especialistas coincidieron en que la inteligencia artificial no sustituye al personal médico, sino que es considerada una herramienta para agilizar procesos y mejorar la atención médica.

