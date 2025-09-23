Hospital Psiquiátrico de Morelia ofrecerá especialidad médica en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, el Hospital Psiquiátrico “José Torres Orozco” de Morelia abrirá su primera especialidad médica en Psiquiatría, convirtiéndose en una nueva opción para médicas y médicos que busquen formación profesional en el cuidado de la salud mental.

La especialidad será parte del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), por lo que quienes presenten el examen en la convocatoria 2025, entre el 23 y 25 de septiembre, podrán elegir esta sede como una de sus opciones para continuar su formación.

El anuncio representa un avance importante en la formación de especialistas en salud mental en Michoacán, estado que hasta ahora no contaba con esta especialidad en el sector público. Además, la apertura de este programa se alinea con el fortalecimiento del modelo IMSS-Bienestar en unidades especializadas.

