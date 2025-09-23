Hospital Psiquiátrico de Morelia formará especialistas en Psiquiatría desde 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital Psiquiátrico de Morelia “José Torres Orozco”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ofrecerá la especialidad en Psiquiatría a partir del año 2026, un programa innovador que representa un paso crucial para el cuidado de la salud mental en el estado.

Las y los aspirantes que presentan el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), entre el 23 y 25 de septiembre, podrán seleccionar esta nueva especialidad como una de sus opciones para continuar con su preparación profesional.

La nueva especialidad se creó para formar a la próxima generación de profesionales con un enfoque integral y de vanguardia. Su diseño responde a la creciente necesidad de psiquiatras altamente calificados para atender los desafíos del bienestar emocional de la población.