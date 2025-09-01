Hospital IMSS Villas del Pedregal iniciará obras en 2026 y concluirá en 2028, adelantan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será hasta el 2026 cuando inicien los trabajos de obra de lo que será el nuevo Hospital de Villas del Pedregal, así lo informó el delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Miguel Ángel Van-Dick Puga.
En entrevista, a pregunta de MIMORELIA.COM, indicó que nivel central sólo está a la espera de que se establezca el presupuesto a invertir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 y que se prevé atender en el Congreso de la Unión en los próximos meses.
Van-Dick Puga indicó que el apoyo por parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido de vital importancia para impulsar el nosocomio que atenderá no solo será una parte de Morelia, sino también del interior del estado.
Asimismo, recordó que al momento que se arranque la obra, se llevarán 30 meses para su edificación, por lo que actualmente se está viendo, tanto con los gobiernos estatal y municipal de Morelia, las licencias y permisos de la obra.
