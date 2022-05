Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE evolucionó a un trato eficaz y humano: testimonio

La maestra comentó que incluso la visitó el director del hospital, José Guillermo Santiago Vargas, a quien le dijo que su hijo requería de la resonancia magnética y a las pocas horas ya se la habían realizado, además de que el trato del personal médico y de enfermería ha sido muy atento durante su estancia, mientras esperan noticias sobre la evolución de su hijo.

“Estoy tan agradecida, porque aunque todavía no sale de peligro, a veces uno llega con la idea de que las autoridades del ISSSTE se van a comportar de forma prepotente; cuando llegué y me dirigí con el licenciado Flores, pensé que ni caso me iba a hacer, pero me respondió: deme los papeles, señora; y en cinco minutos me resolvió. Estoy agradecida porque rápido lo atendieron y también con el director, porque es una persona muy humana”, destacó.

Recordó que a diferencia de otras experiencias que ha tenido con personal del ISSSTE, en esta ocasión, ahora con la nueva administración, no ha tenido obstáculos para que su hijo reciba atención ni ha recibido comentarios negativos del personal por no realizar los trámites a tiempo.

Por otro lado, reconoció que las instalaciones están en condiciones óptimas mientras espera.

“He visto muy buen trabajo, estoy muy triste por mi hijo, pero incluso me tocó ver a un enfermero que atendía a una señora porque no había entrado su familiar; yo pensé que era su familiar, pero el enfermero la estaba limpiando y moviendo con mucha delicadeza, después de que se quitó la bata y vi que tenía el uniforme, le dije: pensé que era su hijo. Me dio gusto, que bueno que a esos pacientes que están graves se les da buena atención”, agregó.

EA