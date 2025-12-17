Hospital Angeles Morelia consolida su Departamento de Medicina Nuclear como el más completo de la región

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La combinación de medicina nuclear, tecnología de vanguardia y capacitación constante del personal del Hospital Angeles Morelia permite diagnosticar la mayoría de los padecimientos, desde la valoración de la función tiroidea y renal, hasta la detección temprana de lesiones metastásicas, destacó la doctora Andrea Barajas Paulín, jefa del Departamento de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de dicho hospital.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la especialista explicó que la medicina nuclear es un área diagnóstica y terapéutica de la medicina, que permite estudiar procesos fisiológicos mediante el uso de radiofármacos, los cuales se unen a moléculas fisiológicamente activas para seguir con mayor precisión funciones cardiacas, tiroideas, renales, óseas, tumorales, entre otras.

En este contexto, la doctora Barajas Paulín resaltó que el Hospital Angeles Morelia es el único nosocomio de la región que cuenta con las tres modalidades de diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear: el equipo PET-CT, la gammagrafía especializada y la terapia metabólica con radioyodo, lo que posiciona al Departamento de Medicina Nuclear como el más completo de la zona.

“Con el equipo PET-CT, que es un estudio híbrido, podemos obtener imágenes tanto anatómicas como funcionales, lo que nos permite identificar de manera temprana, sobre todo, patologías tumorales. También se utiliza para el diagnóstico de enfermedades reumatológicas, sistémicas, neurológicas y cardiacas”, subrayó.

Asimismo, la especialista destacó que la seguridad del paciente es un aspecto prioritario. Ya que para el uso de equipos con radiación, explicó que todo el personal debe mantenerse en constante capacitación y cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de seguridad radiológica, lo que garantiza la aplicación de los protocolos más estrictos.

Añadió que este tipo de estudios permite brindar una atención más personalizada a las y los pacientes (prácticamente de cualquier edad, desde bebés, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad), antes, durante y después de cada procedimiento, además de aportar información más precisa al médico para la toma de las mejores decisiones terapéuticas.

“Tenemos una muy buena precisión diagnóstica, ya que el equipo PET-CT cuenta con una capacidad de resolución de incluso menos de cinco milímetros en lesiones metabólicamente activas; de igual forma, el software nos permite realizar mediciones más precisas (…)”, puntualizó.

Por consiguiente, la doctora Andrea Barajas señaló que el equipo de trabajo del Departamento de Medicina Nuclear e Imagen Molecular se mantiene en constante capacitación ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, organismo encargado de autorizar y supervisar el funcionamiento de los centros de medicina nuclear en el país.

Para finalizar, la especialista enfatizó que, con el objetivo de brindar confianza y seguridad a las y los pacientes en cada uno de los procesos que se realizan en el Hospital Angeles Morelia, se cuenta con tecnología de última generación, capacitación permanente del personal y un estricto apego a las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad y operación.

rmr