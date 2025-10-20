Hospital Angeles avanza en tecnología médica con nuevo equipo PET CT

En entrevista para MIMORELIA.COM, la doctora Barajas señaló que, si bien en el estado existen otros equipos PET CT, el que adquirió el Hospital Angeles es el más actualizado de la región. La especialista explicó que el PET CT funciona como un estudio híbrido al integrar el análisis anatómico con el funcional, lo que permite valorar la actividad metabólica de cada célula.

“Esto para el paciente se traduce en un beneficio, al poder identificar en una etapa más temprana el tipo de cáncer o padecimiento correspondiente, y así incidir en un mejor pronóstico de supervivencia”, señaló.

Cabe resaltar que dicho PET CT combina dos tecnologías de imagen —la de emisión de positrones y la computarizada—, logrando fusionar la información metabólica con la anatómica para brindar una visión más completa del cuerpo. Con ello, se pueden diagnosticar y monitorear enfermedades con mayor precisión y rapidez, tanto en niños como en jóvenes y adultos.