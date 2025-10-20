Hospital Angeles avanza en tecnología médica con nuevo equipo PET CT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital Angeles Morelia inauguró su nuevo equipo PET CT, con tecnología de última generación, con la que se podrán realizar diagnósticos más precisos en padecimientos oncológicos, neurológicos y cardiológicos, destacó la doctora Andrea Barajas, jefa del Departamento de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del nosocomio.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la doctora Barajas señaló que, si bien en el estado existen otros equipos PET CT, el que adquirió el Hospital Angeles es el más actualizado de la región. La especialista explicó que el PET CT funciona como un estudio híbrido al integrar el análisis anatómico con el funcional, lo que permite valorar la actividad metabólica de cada célula.
“Esto para el paciente se traduce en un beneficio, al poder identificar en una etapa más temprana el tipo de cáncer o padecimiento correspondiente, y así incidir en un mejor pronóstico de supervivencia”, señaló.
Cabe resaltar que dicho PET CT combina dos tecnologías de imagen —la de emisión de positrones y la computarizada—, logrando fusionar la información metabólica con la anatómica para brindar una visión más completa del cuerpo. Con ello, se pueden diagnosticar y monitorear enfermedades con mayor precisión y rapidez, tanto en niños como en jóvenes y adultos.
“Este equipo, por sus características, nos da la oportunidad de abarcar muchas más enfermedades que con otros equipos. Principalmente estamos enfocados en la patología oncológica; sin embargo, actualmente podemos hacer estudios de neurología, para detección y caracterización de demencias; también de cardiología, para búsqueda de viabilidad miocárdica, así como diagnósticos muy particulares de vasculitis (...)”, subrayó.
La doctora Barajas agregó que, aunque este tipo de estudios utiliza radiación, el nuevo PET CT permite una exposición mucho menor para los pacientes. Además, señaló que la sala fue adecuada para ofrecer un ambiente cálido y confortable.
“Es importante mencionar que este tipo de estudios están regulados por la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, por lo que debemos apegarnos a los niveles más estrictos de seguridad radiológica (...)”, puntualizó.
Otro beneficio es la reducción significativa en los tiempos de estudio, ya que estimó que se podrá pasar de una duración de 40 minutos a 15. Asimismo, informó que, al momento, no existe un límite de atención para pacientes, ya que el área cuenta con cuatro cuartos de inyección.
Para finalizar, la doctora Andrea Barajas destacó que la instalación del nuevo equipo refrenda el compromiso del Hospital Angeles Morelia con la calidad en la atención médica, bajo los más altos estándares tecnológicos y con personal en constante capacitación para ofrecer diagnósticos más precisos bajo un servicio de calidez.
