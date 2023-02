Hombres ocupan mayor número de puestos directivos; mujeres consiguen solo un 22%: directiva del IMSS

Al cuestionarle sobre los factores que imposibilitan a las mujeres llegar a más cargos de dirección en Michoacán, Ortega León respondió:

"En nuestra sociedad, en específico en Michoacán, seguimos arraigados a sus hábitos, al machismo y no ha sido fácil, yo sí he tenido discriminación en el trabajo, me dicen en vaya a mi casa, que qué hago en urgencias".

