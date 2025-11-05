Habrá jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en centro de salud de Morelia

Los interesados deberán agendar su cita con anticipación a través de WhatsApp al número 443 100 4870, en un horario de atención de 7:00 a 14:00 horas.

Para el día del procedimiento, se debe acudir con copia de la credencial de elector (INE) y CURP, presentarse aseado, con ropa interior ajustada (tipo lycra), genitales rasurados y en ayunas. Además, se recomienda ir acompañado por una persona adulta.