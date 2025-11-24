Habrá centros de vacunación en 39 municipios de Michoacán: SSM

Para conocer las fechas exactas, sedes y horarios de atención en cada uno de los 39 municipios con módulos habilitados, la información detallada está disponible en el siguiente enlace: https://n9.cl/qncq0

La SSM reitera su compromiso con el bienestar de las familias michoacanas, invitando a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita, principalmente quienes formen parte de grupos vulnerables que incluyen a niñas y niños de seis meses a cinco años de edad, personas mayores de 60 años, y todas aquellas personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como son afecciones cardiacas, EPOC o asma, diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La vacunación es la herramienta más efectiva para evitar que las enfermedades respiratorias generen complicaciones graves, asegurando así la protección de la salud individual y el bienestar comunitario.

