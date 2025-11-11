Fiebre, tos y riesgo mortal: lo que debes saber de la neumonía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con cifras del INEGI, durante el 2024 la neumonía, junto con la influenza, ocupó el sexto lugar entre las causas de muerte en el país, con un saldo de 37 mil 283 personas fallecidas, de las cuales 20 mil 545 fueron hombres y 16 mil 936 mujeres.