Expresar ideas de muerte y desesperanza, alerta riesgo de suicidio: Issste

Entre 10 y 15 por ciento de todas las personas que intentan o logran quitarse la vida pueden hacerlo de manera impulsiva como reacción ante una situación muy estresante, sin pensar en la consecuencia, señaló.

¿Cómo ayudar a una persona en riesgo de suicidio?

El psiquiatra del Issste, Pineda Marín, recomienda: “La primera medida es escuchar, validar las emociones que expresa la persona. No tomar sus comentarios con desinterés, no restarles importancia y, muy importante, no ignorarlos ni juzgarlos, sino más bien mostrar empatía”.