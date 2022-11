Evita encender braceros dentro de casa en invierno, ¡son peligrosos!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de evitar y prevenir accidentes por quemaduras, muertes por monóxido de carbono e hipotermia, durante esta temporada invernal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a extremar precauciones en el hogar.



Lo anterior, se deriva de que en este tiempo es muy común que las familias enciendan fogatas, la estufa o braseros dentro de su hogar para calentarse, lo cual representa un riesgo a la salud.



Hasta el momento, la SSM no registra defunciones ocasionadas por monóxido de carbono; sin embargo, es importante evitar prender fogones de leña y braseros con carbón dentro del hogar ya que el olor y humo que expiden ambos materiales pueden ser tóxicos.



La estufa de gas prendida toda la noche dentro de un cuarto pequeño suele ser de alto riesgo, además de un posible incendio, respirar el gas en exceso puede provocar la muerte.



Para evitar cualquier contingencia, lo ideal es tapar con periódico las paredes cuando son de madera, costera o cartón, a fin de darle más calidez a la casa, mantenerse bien abrigados y tapar todas las rendijas con periódicos para disminuir la entrada de aire, descartando la presencia de anafres.



En esta temporada, no sólo se previene a la población sobre quemaduras, sino también respecto a las enfermedades respiratorias las cuales se incrementan en época de frío.



La institución intensificará las acciones de prevención y promoción a la salud en aras de contener y revertir los índices de muerte provocadas por las prácticas antes mencionadas, lo que permitirá proteger y salvaguardar su salud y la de sus familias.

