Eutanasia en México: ¿Dónde está parado Michoacán?

Este diálogo en el Congreso se da en un contexto donde el tema ha sido puesto sobre la mesa nacional, buscando homologar criterios y tipificar la conducta penalmente. La apertura de Morena indica que cualquier iniciativa que busque ir más allá de la eutanasia pasiva (rechazo de tratamientos, ya contemplada en la ley estatal) encontrará un espacio de discusión en el Poder Legislativo michoacano.

Primer caso de muerte anticipada en Michoacán

El estado registró un hito el pasado 17 de julio de 2023 con la primera solicitud formal de muerte anticipada digna dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El solicitante fue una persona de la tercera edad residente de Zamora, quien argumenta padecer un trastorno mental severo que hace su vida "un infierno", apelando directamente a la Ley Estatal de Voluntad Vital Anticipada, vigente desde 2009.

La situación se visibilizó cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas cautelares en favor del solicitante ante la falta de respuesta favorable del IMSS. El escrito dirigido al director del Instituto, Eduardo Vega, fue explícito:

"Padezco un trastorno mental de personalidad, el cual hace que mi vida sea un infierno", solicitando la aplicación de la ley estatal para acceder a una muerte digna.