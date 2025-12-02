Estos son los niveles de glucosa que indican diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cifra puede cambiar tu vida: 126. Ese número, si aparece en tu examen de glucosa en ayunas, es la delgada línea que podría significar un diagnóstico de diabetes, una enfermedad crónica que avanza silenciosamente y afecta a millones de personas en México y el mundo.

La diabetes no llega de un día para otro. Es un proceso progresivo en el que los niveles de azúcar en sangre comienzan a elevarse debido a un desequilibrio en la producción o el uso de la insulina, hormona encargada de regular la glucosa que el cuerpo transforma en energía.