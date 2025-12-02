Salud

Estos son los niveles de glucosa que indican diabetes

Detectar glucosa elevada en sangre puede prevenir complicaciones graves
Existen pruebas clave para diagnosticar diabetes tipo 1, 2 y prediabetes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cifra puede cambiar tu vida: 126. Ese número, si aparece en tu examen de glucosa en ayunas, es la delgada línea que podría significar un diagnóstico de diabetes, una enfermedad crónica que avanza silenciosamente y afecta a millones de personas en México y el mundo.

La diabetes no llega de un día para otro. Es un proceso progresivo en el que los niveles de azúcar en sangre comienzan a elevarse debido a un desequilibrio en la producción o el uso de la insulina, hormona encargada de regular la glucosa que el cuerpo transforma en energía.

De acuerdo con autoridades de salud del Gobierno de México, los niveles de glucosa se clasifican así:

  • Normal: entre 70 y 99 mg/dl en ayunas

  • Prediabetes: entre 100 y 125 mg/dl

  • Diabetes: 126 mg/dl o más, confirmado en pruebas repetidas

Estos valores son el primer aviso para que los médicos ordenen estudios más especializados y, en muchos casos, puedan revertir o controlar el avance de la enfermedad.

Existen distintas pruebas diagnósticas que ofrecen mayor certeza sobre la presencia de diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes.

Hemoglobina glucosilada (A1C):

  • Mide el promedio de glucosa en los últimos 2-3 meses.

  • Normal: < 5.7 %

  • Prediabetes: 5.7 - 6.4 %

  • Diabetes: 6.5 % o más en dos ocasiones

Glucosa aleatoria en sangre:

  • Un resultado de 200 mg/dl o más, sin importar el horario, puede indicar diabetes.

Glucosa en ayunas:

  • Confirmar si el cuerpo mantiene niveles normales tras el ayuno nocturno.

  • Diabetes: ≥126 mg/dl

Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO):

  • Se mide la glucosa dos horas después de tomar una bebida azucarada.

  • Diabetes: 200 mg/dl o más

Detectarla y tratarla puede evitar amputaciones, infartos y hasta la muerte.

El sobrepeso, la obesidad y la vida sedentaria son factores de riesgo que se pueden modificar. Y todo empieza por una prueba.

¿Ya sabes cuánto azúcar hay en tu sangre?

