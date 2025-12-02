Estos son los niveles de glucosa que indican diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cifra puede cambiar tu vida: 126. Ese número, si aparece en tu examen de glucosa en ayunas, es la delgada línea que podría significar un diagnóstico de diabetes, una enfermedad crónica que avanza silenciosamente y afecta a millones de personas en México y el mundo.
La diabetes no llega de un día para otro. Es un proceso progresivo en el que los niveles de azúcar en sangre comienzan a elevarse debido a un desequilibrio en la producción o el uso de la insulina, hormona encargada de regular la glucosa que el cuerpo transforma en energía.
Normal: entre 70 y 99 mg/dl en ayunas
Prediabetes: entre 100 y 125 mg/dl
Diabetes: 126 mg/dl o más, confirmado en pruebas repetidas
Estos valores son el primer aviso para que los médicos ordenen estudios más especializados y, en muchos casos, puedan revertir o controlar el avance de la enfermedad.
Existen distintas pruebas diagnósticas que ofrecen mayor certeza sobre la presencia de diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes.
Hemoglobina glucosilada (A1C):
Mide el promedio de glucosa en los últimos 2-3 meses.
Normal: < 5.7 %
Prediabetes: 5.7 - 6.4 %
Diabetes: 6.5 % o más en dos ocasiones
Glucosa aleatoria en sangre:
Un resultado de 200 mg/dl o más, sin importar el horario, puede indicar diabetes.
Glucosa en ayunas:
Confirmar si el cuerpo mantiene niveles normales tras el ayuno nocturno.
Diabetes: ≥126 mg/dl
Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO):
Se mide la glucosa dos horas después de tomar una bebida azucarada.
Diabetes: 200 mg/dl o más
Detectarla y tratarla puede evitar amputaciones, infartos y hasta la muerte.
El sobrepeso, la obesidad y la vida sedentaria son factores de riesgo que se pueden modificar. Y todo empieza por una prueba.
¿Ya sabes cuánto azúcar hay en tu sangre?
RPO