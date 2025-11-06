Estos alimentos pueden causarte mucho daño si los consumes caducados

Pollo crudo:

Aunque parezca fresco, el pollo vencido puede contener Salmonella y Campylobacter, bacterias que resisten incluso la refrigeración. Su consumo puede provocar diarrea severa, fiebre y deshidratación. Aun cocido, el riesgo de contaminación cruzada sigue siendo alto.

Pescados y mariscos frescos:

Tras su fecha de caducidad, estos productos pueden generar histamina, una toxina que no se destruye al cocinarse. Las reacciones incluyen urticaria, dificultad respiratoria y, en casos extremos, pueden requerir atención de emergencia.

Huevos frescos:

Un huevo contaminado con Salmonella puede lucir y oler perfectamente bien. A pesar de métodos caseros como la prueba del agua, lo cierto es que tras su vencimiento se vuelven un riesgo, sobre todo si se consumen crudos o semicocidos.

Leche pasteurizada y cremas frescas:

Aunque esté refrigerada, la leche pasteurizada vencida puede albergar bacterias como Listeria, especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Su consumo puede derivar en meningitis o septicemia.

Embutidos cocidos y envasados al vacío:

Productos como jamón de York o pechuga de pavo pueden parecer seguros, pero tras su fecha límite pueden ser caldo de cultivo para Listeria. Esta bacteria sobrevive incluso en refrigeración y sus síntomas pueden aparecer semanas después del consumo.