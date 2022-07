¿Estás en período de lactancia y quieres donar leche materna? Aquí te decimos cómo

Mujeres en periodo de lactancia que alimenten a sus menores y tengan una producción excedente de leche, sin antecedentes de riesgo de hepatitis B y C; así como VIH y sífilis podrán ser donantes.

Para ello, deberán firmar una carta de consentimiento informado para la donación de leche humana, acreditar los exámenes de sangre (hepatitis B y C, VIH y sífilis), no haber tenido transfusiones sanguíneas los últimos 6 meses y no consumir tabaco, alcohol o drogas.

