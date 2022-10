Entrega IMSS Michoacán cinco nuevas ambulancias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán entregó cinco nuevas unidades vehiculares tipo ambulancia al Hospital General Regional (HGR) No. 1, de Charo; Hospital General de Zona (HGZ) No. 4, de Zamora; Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 12, de Lázaro Cárdenas; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 81, de Uruapan y Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82 de Zamora.

La titular del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, aseguró que esas ambulancias permitirán mejorar el servicio de traslado de pacientes en sus regiones de adscripción, se aumenta la seguridad de los trabajadores e incrementa la oportunidad en los traslados hacia los servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel de atención médico hospitalaria.