Enfermedades crónico-degenerativas se presentan en población cada vez más joven: IMSS

“Ya no es como antes, ahora es gente muy joven, por eso hacemos todo lo preventivo, porque la gente no tienen síntomas, la gente cree que está sana, pero cuando llegan a la consulta, se les toma la presión o glucosa como preventivo y nos damos cuenta de que están en cifras muy altas y sin presentar ningún síntoma. El problema de esto es que no sabemos cuánto tiempo han estado así, y después de 5 ó 10 años es que se vienen todas estas complicaciones que ya no se pueden detener, siguen avanzando, a lo mejor podemos evitar que avancen más o que se compliquen más como llegar a una amputación, que queden ciegos o que llegue a haber falla renal. O, en su caso, un infarto agudo al miocardio o un evento cerebrovascular”, explicó la también presidenta de la Asociación de Médicos Familiares de Michoacán.

