Enero, el mes más duro; cuando la rutina detona la depresión

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión
Especialistas advierten que la “depresión postvacacional” puede agravarse si no se atiende
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El descanso, la convivencia y la sensación de alivio que acompañan a las fiestas decembrinas quedaron atrás. Con el arranque de enero, millones de mexicanos regresan a una rutina que no siempre se vive como un nuevo comienzo, sino como un golpe seco de realidad: deudas acumuladas, agotamiento emocional, presión laboral y el retorno a un ritmo de vida que, para muchos, dejó de ser satisfactorio.

En ese contexto, emociones que suelen minimizarse como “flojera”, “falta de actitud” o simple desánimo pueden ser, en realidad, el primer aviso de un trastorno más profundo. Especialistas en salud mental coinciden en que enero se ha convertido en un detonante de cuadros depresivos, particularmente entre personas con predisposición emocional.

No es casualidad que el 13 de enero se conmemore el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha que busca visibilizar este trastorno, reducir el estigma y recordar que la depresión no es tristeza pasajera, sino una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, cerca de 3.6 millones de adultos padecen depresión en el país. A escala global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 280 millones de personas viven con este trastorno, el cual afecta con mayor frecuencia a mujeres, aunque también se presenta en jóvenes y adultos mayores.

Especialistas coinciden en que la depresión puede presentarse en cualquier etapa de la vida y estar relacionada con factores sociales, psicológicos y biológicos. Por ello, subrayan la importancia de la prevención, la detección temprana y la búsqueda de ayuda profesional.

Recomendaciones para prevenir la depresión:

  • Expresar los sentimientos

  • Apoyarse en familiares y amigos

  • Hacer ejercicio regularmente

  • Establecer rutinas diarias y objetivos alcanzables

  • Practicar actividades placenteras

  • Positivizar pensamientos y fortalecer la autoestima

  • Aprender técnicas de relajación

  • Evitar la automedicación

Principales síntomas de la depresión:

  • Tristeza persistente, ganas de llorar o sensación de vacío

  • Irritabilidad o arrebatos de enojo

  • Pérdida de interés en actividades cotidianas

  • Alteraciones del sueño

  • Cansancio constante

  • Cambios en el apetito y el peso

  • Sentimientos de culpa o inutilidad

  • Dificultad para pensar o concentrarse

  • Pensamientos recurrentes sobre la muerte o ideas suicidas

En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el mensaje es claro: pedir ayuda no es debilidad. Reconocer lo que se siente puede ser el primer paso para romper el silencio y salvar vidas.
Salud mental
Enero
Depresión postvacacional

