En septiembre, 10 niños de preescolar en Morelia enfermaron por coxsackie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al poniente de la capital michoacana se tiene el registro de 10 casos de coxsackie que se presentaron en un preescolar a finales de septiembre, informó José Murguía Magaña, director de la Clínica Municipal Poniente.

En entrevista colectiva, el director recalcó que estos casos, también conocidos coloquialmente como pie-mano-boca, les fueron reportados a finales de septiembre, momento en el que se hizo el cerco epidemiológico correspondiente para evitar las actividades entre las y los niños de 5 a 7 días.

"De momento ya no hemos tenido casos en esa escuela, y en la Clínica Municipal tampoco hemos tenido casos reportados recientemente; únicamente estamos en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria para ver si existe algún otro brote en otras escuelas (…)", subrayó.