En septiembre, 10 niños de preescolar en Morelia enfermaron por coxsackie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al poniente de la capital michoacana se tiene el registro de 10 casos de coxsackie que se presentaron en un preescolar a finales de septiembre, informó José Murguía Magaña, director de la Clínica Municipal Poniente.
En entrevista colectiva, el director recalcó que estos casos, también conocidos coloquialmente como pie-mano-boca, les fueron reportados a finales de septiembre, momento en el que se hizo el cerco epidemiológico correspondiente para evitar las actividades entre las y los niños de 5 a 7 días.
"De momento ya no hemos tenido casos en esa escuela, y en la Clínica Municipal tampoco hemos tenido casos reportados recientemente; únicamente estamos en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria para ver si existe algún otro brote en otras escuelas (…)", subrayó.
Aunado a esto, subrayó que esta es una enfermedad viral que usualmente se presenta entre niñas y niños menores de 7 años, y no es una enfermedad que genere mayores complicaciones, más que los brotes parecidos a la varicela que salen en pies, manos y boca.
“Es una enfermedad viral, no se cuenta con una vacuna o tratamiento específico. Únicamente hay que administrar medicación sintomática, como paracetamol (…)”, compartió.
Para culminar, Murguía Magaña resaltó que, en caso de que en una escuela se identifique algún brote, se debe informar cuanto antes a las autoridades del sector salud, para que, dependiendo de los casos, se tomen las medidas correspondientes, como suspender momentáneamente las clases en el grupo que se vea afectado.
